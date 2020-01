Galette des Rois

Kalte Butter in kleine Scheiben schneiden und in den Kühlschrank stellen. Das Wasser mit dem Essig vermengen und ebenfalls kaltstellen. In einer großen Rührschüssel Mehl und Salz vermengen. Die kalte Butter mit den Fingerspitzen grob einarbeiten. Kaltes Wasser und Essig dazugeben und mit einer Gabel vermengen, bis der Teig gerade so zusammenkommt.