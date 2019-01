Zu viel für die Gallenblase

Wird eine Gallenblasenentzündung diagnostiziert, liegt in der Regel eine Entzündung der Gallenblasenwand vor. In 90 Prozent aller Fälle wird sie durch Gallensteine hervorgerufen. Die Gallensteine verlegen dabei die Gallenblasengänge, sodass die Galle nicht mehr abfließen kann und sich in der Gallenblase staut.