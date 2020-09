Gallensteine

Ist die Gallenblase jedoch entzündet, was sich durch schwere Bauchschmerzen und Gallenkoliken bemerkbar macht, wird die Gallenblase operativ entnommen. Dies geschieht minimalinvasiv durch drei kleine Schnitte im Bauchraum. In der Regel kann der Patient ohne Gallenblase gut leben. Die Galle ist eine Art „Auffangbehälter“ für die von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit, die für die Verdauung von Fetten im Darm nötig ist. Ist die Gallenblase weg, fließt die Galle direkt durch den Gallengang in den Darm. Sitzen die Steine im Gallengang fest, müssen sie von dort entfernt werden. Durch eine Cholangioskopie – eine Gallengangsspiegelung – können die Gallengänge sichtbar gemacht werden. Steine im Gallengang können so noch während der Untersuchung identifiziert und einzeln entfernt werden. Man fängt sie mit einer Art Steinfänger ein, holt sie nach und nach heraus und legt sie im Darm ab, von wo sie ausgeschieden werden. Sind die Steine zu groß oder zu hart, kann man sie unter Sicht vorher zertrümmern. Dem Patienten wird mit dieser Methode eine Operation erspart, er bekommt eine lokale Anästhesie.