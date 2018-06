Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt Computerspielsucht als offiziell anerkanntes Krankheitsbild in ihren aktualisierten Klassifizierungskatalog für Erkrankungen auf. Die Krankheit erhält den Namen Gaming Disorder. Sie bezieht sich auf die problematische Nutzung von Computerspielen sowohl online als auch offline. In der 11. Klassifizierung nach Krankheitsbildern (ICD-11) erscheint Gaming Disorder als anerkannte Verhaltensstörung. Die Klassifizierung soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Neben dem medizinischen Fachpersonal stützen sich auch nationale Gesundheitsbehörden und Versicherungen auf die Einschätzung der WHO.