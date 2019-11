Gans New Asia Style

Gänsebrust leicht anfrieren, danach in Scheiben schneiden. Mit Ingwerblättchen und gehacktem Knoblauch vermengen, mit Sesamöl beträufeln, abdecken und im Kühlschrank rund zwei Stunden ziehen lassen.



Danach die Gänsebrust in einer heißen Pfanne anbraten. Den Hokkaido-Kürbis in Scheibchen, die Kaiserschoten in Streifen schneiden, alles in heißem Sesamöl angehen lassen. Dann Shiitakepilze in Blättchen und Chilischote in Röllchen schneiden und hinzugeben, leicht salzen.