Garen in Tongefäßen

Zubereitung

Gemüse waschen. Lauch in Ringe schneiden, Zucchini, Möhren und Petersilienwurzel in Stifte schneiden.



In der Tajine Olivenöl erhitzen. Lauch im heißen Öl scharf anbraten (circa zwei Minuten). Kardamomkapseln und Koriandersamen leicht zerstoßen und gemeinsam mit den übrigen Gewürzen und dem ganzen Gemüse zum Lauch geben. Gemüse mit Salz würzen und kurz mitbraten. Anschließend Kichererbsen und Trockenfrüchte unter das Gemüse mischen. Tajine mit geschlossenem Deckel fünf Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen, damit das Gemüse auf den Biss garen kann. Falls es noch zu hart ist, etwas länger köcheln lassen.



Zitrone halbieren und in Scheiben schneiden, dann unter das Gemüse mischen. Schale der restlichen Zitrone in feine Streifen schneiden und ebenfalls untermischen.



Zum Gericht passt sehr gut Couscous oder frisches Fladenbrot.



Hinweis: Das Tajine-Gericht kann auch in einem gewöhnlichen Schmortopf zubereitet werden. In dem Fall den Boden mit Olivenöl einpinseln, Lauch dazugeben und die Zubereitung – wie oben beschrieben – mit Kardamomkapseln und Koriandersamen fortsetzen.