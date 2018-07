Garten- und Balkongestaltung mit Wasser

Quellstein mit Vogel Quelle: imago/imagebroker

Die unkomplizierteste und meist günstigste Art, Wasser zu zelebrieren, ist der Einsatz von Wasserschalen. In ihnen kann sich der Himmel spiegeln. Je größer die Schale, desto größer der Effekt. Eine dunkle Oberfläche im Innern verstärkt die Spiegelung und lässt das Gefäß optisch tiefer erscheinen. Wer mag, kann Schwimmkerzen darauf treiben lassen oder auch Blütenblätter.



Selbst eine kleine Wasserschale ist schön. Sie kann sogar nützlich sein, denn in flachen und ausreichend großen Exemplaren können Vögel baden und sich mit Wasser versorgen. Eine solche Vogeltränke bringt Leben in den Garten oder auf den Balkon. Vögel benötigen Wasser genauso wie Nahrung in heißen Sommern.