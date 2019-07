Gartengestaltung mit Wasser

Vogeltränke - mehr als nur Zierde

Quelle: imago/CHROMORANGE

Ein Bachlauf bietet sich vor allem in Gärten mit einem natürlichen Gefälle an, kann aber auch auf einer leichten Anschüttung angelegt werden. Man kann das Bachbett frei mit Folie modellieren, aber auch vorgefertigte Bachlaufschalen verwenden. Brandneu sind sehr moderne Schalen aus Edelstahl für den formalen Garten oder die Terrasse. Herkömmliche Bachlaufelemente sind eher naturnah gestaltet. „Aber alle müssen von einer Quelle aus mit Wasser versorgt werden und der Bachlauf muss in einem Wasservorrat enden“, erklärt Elmar Mai. Das kann der Gartenteich sein, aber auch eine eingegrabene Kunststoffbütte, in der genügend Wasser Platz hat und eine Pumpe, die das Wasser wieder zur Quelle befördert. Die Kunststoffbütte sollte mit einem Gitter abgedeckt sein und mit Kies oder ähnlichem getarnt werden, um dem Ganzen einen natürlichen Charme zu verleihen.