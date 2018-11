Gebackene Eier auf Wildkräutersalat

Wasser zum Kochen bringen, Essig zugeben und auf dem Siedepunkt halten. Eier in ein Glasschälchen aufschlagen, von der Seite in das Essigwasser einlaufen lassen. Sechs bis sieben Minuten ziehen lassen, aus dem Wasser nehmen, auf Küchenkrepp abtupfen. Eier mit Salz und Pfeffer würzen, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen und in einem Gemisch aus Semmelbröseln, gehackten gemischten Kräutern und Chiliflocken wenden. Dann in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb backen.