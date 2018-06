Gebratener Saibling auf Spargel-Morchelsalat

Schalottenwürfel mit Obstessig, Olivenöl und Spargelfond gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Blattpetersilie säubern, grob hacken, zufügen und unterrühren. Weißen und grünen Spargel in Stücke zerteilen, in die Marinade einlegen, etwas einziehen lassen. Getrocknete Morcheln in kaltem Wasser einweichen, danach längs halbieren, in Butter anschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen, zum Spargelsalat geben, mit einziehen lassen.