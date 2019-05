Geburt nach Gebärmuttertransplantation

Die beiden gesunden Kinder sind per Kaiserschnitt geboren worden. Eines schon vor wenigen Wochen, das zweite vor wenigen Tagen. Das gaben am Donnerstag Prof. Dr. Sara Brucker, geschäftsführende Direktorin am Forschungszentrum für Frauengesundheit des Universitätsklinikums Tübingen, und Prof. Dr. Silvio Nadalin, Leiter des Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Tübingen, in einer Pressekonferenz bekannt. An den Transplantationen waren jeweils auch Ärzte aus dem schwedischen Göteborg beteiligt, die als Pioniere auf dem Gebiet der Gebärmuttertransplantation gelten.



Die beiden Mütter sind aufgrund einer Erbkrankheit, dem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom, ohne Gebärmutter geboren worden. Die Spenderinnen waren nahestehende Personen. In einem Fall war es die Mutter der Patientin. Eben diese Transplantation erregte schon im Oktober 2016 als erste Gebärmuttertransplantation in Deutschland öffentliche Aufmerksamkeit.