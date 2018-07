Geburt ohne fachliche Hilfe

Laut der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe (QUAG) kommen in Deutschland jedes Jahr mehr als 10.000 Kinder im vertrauten Umfeld zu Hause oder in der gemütlichen Atmosphäre eines Geburtshauses zur Welt. Wie viele davon allein gebären, kann nur geschätzt werden, statistisch erfasst sind sie nicht. Forschungen aus den USA und England zur Alleingeburt zeigen: Frauen, die sich für eine Alleingeburt entscheiden, betonen ihr Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie. Sie wollen die Verantwortung für ihr Kind alleine tragen, nicht an Dritte abgeben. Sie wollen sich nicht einer, wie es oft empfunden wird, „belehrenden Medizin“ unterwerfen.