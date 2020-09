Gefährliche Blutvergiftung

Die Beschwerden einer Sepsis sind sehr unspezifisch. Oft wird die Erkrankung deshalb auch anfangs mit einer Grippe oder Erkältung verwechselt. Mögliche erste Warnzeichen, die auch ein Hinweis auf eine Blutvergiftung sein können, sind Fieber, Schüttelfrost, starke Schmerzen in unterschiedlichen Organen oder an verschiedenen Bereichen des Körpers, ein starkes Krankheitsgefühl, Verwirrtheit, eine schnelle Atmung oder fleckige Haut an den Armen und / oder den Beinen.



Daher sollte man bei Anzeichen einer Infektion im oder am Körper (zum Beispiel auf der Haut oder in der Lunge oder den Harnwegen) auch immer die Möglichkeit einer parallel aufgetretenen Blutvergiftung in Betracht ziehen und generell medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die weit verbreitete Vorstellung vom “äußerlichen roten Strich“ ist übrigens kein zwingendes Anzeichen einer Sepsis, sondern das Anzeichen der Entzündung einer Lymphbahn, die zu einer Sepsis führen kann, aber nicht muss.