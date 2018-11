Seit Anfang der Woche hält ein Bericht der EU die Menschen buchstäblich in Atem. Der Grund sind weitere Todesfälle durch Luftverschmutzung. 2015 sollen in der EU knapp eine halbe Million Menschen an den Folgen der Belastung durch Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon gestorben sein, so die Europäische Umweltagentur (EAA) – und das, obwohl die Luftverschmutzung eigentlich zurückgegangen ist.