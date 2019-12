Weihnachtliche Rezepte mit Geflügel

Alle Zutaten der Marinade miteinander verrühren, mit Pfeffer aus der Mühle dezent abschmecken. Den gewaschenen Salat gut abtropfen lassen. Gewaschene Feigen in Spalten schneiden, Wildentenbrust in Scheibchen zerteilen. Feigen und Himbeeren darauf verteilen, Marinade darüber geben und für 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.