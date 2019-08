Geflügelbolognese mit Mozzarella überbacken

Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Geflügelhackfleisch zugeben, mit anrösten und kleine Würfel von geschälten Karotten, Sellerie, Zucchini und Paprika zufügen. Etwas Kurkuma, fein gewürfelten Knoblauch und gehackten Ingwer zugeben, mit angehen lassen und mit Tomatensaft angießen. Tomatenmark zugeben, mit Gemüsebrühe auffüllen und alles aufkochen.



Spaghetti in sprudelndem Salzwasser auf den Punkt kochen, mit Schaumkelle herausnehmen und gut abtropfen lassen. Zur vorbereiteten Bolognese geben, mit unterheben und mit etwas Balsamicosirup, Salz und Pfeffer abschmecken. In tiefem Teller anrichten, mit gerösteten Pinienkernen bestreuen und halbierte Mozzarellakugeln darüber verteilen. Frisch gerebelten Thymian darüber streuen, halbierte Kirschtomten darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Oberhitze kurz überbacken. Mit Zitronenthymian und Chiliflocken garnieren.