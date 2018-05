Geflügelbrisoletten auf Rahmkohlrabi

Putenhackfleisch mit Zwiebelwürfeln, angeschwitzten roten und gelben Paprikawürfeln, gekochten und gut abgetropften roten Linsen, gehacktem und blanchiertem Spinat sowie den Eiern gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Von der Masse Brisoletten (ovale Pflanzerl) formen, in heißem Olivenöl beidseitig anbraten, von großer Hitze zur Seite stellen und durchziehen lassen. Mit Salbei und Rosmarin aromatisieren.



Zwiebelwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen. Kohlrabistäbchen zugeben, kurz mit angehen lassen, mit Gemüsebrühe angießen und andünsten lassen. Frühlingszwiebel in Röllchen schneiden und zugeben. Sahne ebenfalls zufügen und mit Salz und Pfeffer würzen. Halbierte Kirschtomaten und blanchierte grüne Spargelspitzen in etwas heißem Öl kurz andünsten und mit Salz und Pfeffer würzen. Kohlrabi als Bett auf flachen Tellern anrichten, Brisoletten daraufsetzen und Kirschtomaten mit Spargelspitzen rundum mit anrichten.