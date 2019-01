Geflügelgnocchi

Makkaroni in leicht sprudelndem Salzwasser auf Biss kochen. Gnocchi mit der Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen, in heißem Olivenöl rundum anbraten. Makkaroni gut abgetropft zufügen, mit anschwenken. Erbsen zugeben, mit Tomatensaft angießen, aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Tomatenfiletstücke mit unterziehen, in tiefem Teller anrichten, Parmesanspäne darüber hobeln, mit Basilikumblättern garnieren.