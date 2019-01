Gefüllte Teigtaschen à la Cynthia Barcomi

Honig und Hefe im warmen Wasser auflösen und in einer großen Schüssel mit dem Vollkornmehl vermengen. 15 Minuten stehen lassen. In der Zwischenzeit die beiden restlichen Mehlsorten sowie das Salz in einer zweiten Rührschüssel vermengen. In einem Messbecher Olivenöl mit dem Joghurt vermengen. Jetzt die Mehlmischung und den Joghurt zum Vorteig geben und mit der Küchenmaschine oder einem Handmixer mit Knethaken vier Minuten kneten.