Zwiebeln mit Putenhackfleisch-Gemüsefüllung

Zwiebeln schälen, Deckel abschneiden, aushöhlen. Ausgehöltes klein schneiden, mit Lachsschinkenwürfel in heißem Olivenöl leicht ansautieren, zusammen mit den Eiern zum Putenhackfleisch geben, Gemüsewürfel (Karotten, Sellerie, Lauch und Fenchel) zufügen, gehackten Ingwer, gehackten Kurkuma, Petersilie und Schnittlauchröllchen zugeben, gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Ausgehöhlte Zwiebeln mit der Masse füllen, in eine Pfanne mit Salbeiblätter setzen, ein achtel Liter Geflügelfond zugießen und im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad circa 25 bis 30 Minuten garen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, bunte Paprika in Streifen geschnitten zugeben, mit Maismehl stäuben, mit Geflügelfond angießen, mit Salz und Pfeffer würzen, als Spiegel auf flachem Teller anrichten, Zwiebel längs halbieren, anrichten und mit einem Salbeiblatt garnieren.