Gefüllter Chicorée mit Fächerkartoffeln

Zuerst die Fächerkartoffeln vorbereiten. Hierzu die Kartoffeln quer in engen Abständen so einschneiden, dass sie unten verbunden bleiben. Das geht besonders einfach, wenn man zwei etwa gleich dicke Kochlöffel zur Hilfe nimmt, die Kartoffel in deren Mitte platziert und sie als Abstandshalter nutzt. Außerdem vorher die Kartoffeln unten gerade abschneiden, damit sie sicher stehen können.



Die Kartoffeln auf ein Backblech legen. Die Butter bräunen und mit den Gewürzen sowie fein gehacktem Rosmarin und Thymian vermischen. Diese Mischung mit einem Pinsel auf und in den Kartoffeln verteilen. Im Backofen für etwa 25 Minuten bei 180 Grad Celsius backen.

Für den gefüllten Chicorée Walnüsse trocken in einer Pfanne anrösten. Hüttenkäse mit Honig, Kürbiskernöl und halbierten Weintrauben vermischen. Die Walnüsse grob anstoßen und hinzufügen. Nun den Strunk des Chicorées abtrennen, die großen Blätter ablösen und zur Seite legen, sie werden später die Füllung aufnehmen. Chicorée-Herzen in feinst-mögliche Streifen schneiden (zu einer sogenannten Chiffonade), zum Hüttenkäse geben, mit Salz, Pfeffer und gehackter Petersilie vermischen. Nun die Füllung in die Chicorée-Blätter geben und dabei darauf achten, dass die einzelnen Blätter nicht zu voll werden. Zusammen mit den Fächerkartoffeln servieren.