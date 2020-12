Gefülltes Forellenschnitzel

Zwei Forellenfilets klein würfeln, leicht anfrosten, mit dem Mixstab fein pürieren, angeschwitzten Speck und Zwiebelwürfel zugeben, frisch gehackten Dill mit unterziehen, mit etwas Sahne verfeinern, mit wenig Salz und Pfeffer würzen.



Forellenfilet mit der Hautseite nach außen auflegen, mit der Masse einstreichen, mit dem zweiten Filet abdecken, etwas andrücken, mehlieren, durch das aufgeschlagene Ei ziehen, in Semmelbrösel wenden, in heißem Öl beidseitig goldgelb ausbacken.



Gurke säubern, in feine Scheiben hobeln, Sauerrahm mit Joghurt, Zwiebelwürfel, gehacktem Dill, Obstessig, Olivenöl, Pfeffer gut verrühren, über die gehobelten Gurken geben, vermengen, einziehen lassen, kurz vor dem Servieren salzen.



Forelle schräg halbieren, mit Zitronenscheiben und halbierten Kirschtomaten garnieren.