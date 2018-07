Viel Flüssigkeit und leichte Kost

Gut an heißen Tagen sind leicht verdauliche Mahlzeiten, beispielsweise eine Suppe mit Brot. Außerdem sollte man wasserreiches Obst und Gemüse essen wie Melonen, Gurken und Paprika. Sie enthalten neben viel Flüssigkeit auch viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Tierische Fette sollten an heißen Tagen gemieden werden. Denn die belasten die Durchblutung im Darm. Das kann dazu führen, dass der Blutdruck zu niedrig ist. Eine kleine Erholungspause nach dem Mittagessen - ähnlich einer "Siesta" - ist eine Wohltat. Der Alltag lässt das leider nur selten zu. Falls die Möglichkeit besteht: Ein kurzes Nickerchen im Schatten steigert sicher auch die Leistungsfähigkeit am Nachmittag.