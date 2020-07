Gegrillte Melonen

Die Melonen in fingerdicke Scheiben schneiden, Kerne entfernen. Die Schalen muss man nicht abschneiden, sie stabilisieren die Melonen beim Grillen. Die Stücke bei großer Hitze mit ganz wenig Öl in einer Grillpfanne von beiden Seiten grillen – oder draußen auf den Grill legen.



Mit einem Pürierstab ein Dressing aus Melonenresten, Zitronensaft, grobem Senf, Zitronenmelisse und Olivenöl herstellen. Die Chili in feine Ringe schneiden. In einem Glas den Zucker mit etwa der gleichen Menge Wasser vermischen. Diese Flüssigkeit zusammen mit den Walnüssen in eine beschichtete Pfanne geben und aufkochen. Kurz durchkochen, dann die Hitze reduzieren und warten, bis der Zucker sich eintrübt und heller wird, der sogenannte „erste Bruch“. Nun wird der Zucker wieder krümelig und legt sich um die Nüsse. In diesem Moment die Chiliringe zugeben und behutsam weiterrösten. Erst jetzt karamellisieren die Nüsse – ähnlich wie gebrannte Mandeln.



Den Ziegenkäse in fingerdicke Scheiben schneiden, auf die Teller legen und mit gehackten Rosmarinnadeln bestreuen. Gegrillte Melone mit Meersalz und viel schwarzem Pfeffer bestreuen und auf den Tellern platzieren. Die noch heißen Walnüsse auf den Ziegenkäse legen. Sofort mit dem Dressing servieren!