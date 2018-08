Gelb - die Farbe des Sommers

Sonnenblume Quelle: Imago / Photocase

In der voll gesättigten Variante kann gelb als aufdringlich empfunden werden. „Nicht umsonst ist es eine Warnfarbe, sowohl in der Tier- als auch in der Menschenwelt: Wer oder was gefährlich wirken möchte, trägt oft die Farbe Gelb“, erklärt Anja Koenzen. Allerdings gibt es zahlreiche weitere Abstufungen des Farbtons, wie z.B. Zitronen-, Schwefel- oder Cremegelb. Diese Töne können mit Weiß oder anderen Farben sehr edel aussehen. Die Kombination von Zitronengelb und manchen Rosa- und Violett-Tönen kann ebenfalls sehr gelungen wirken. Auch der Grün-Gelbe-Farbton der Euphorbien-Blüte oder des Frauenmantels lässt sich schön mit gelb kombinieren, genauso wie die Farbe Blau. Generell gilt: Je leuchtender der Gelbton, desto besser kann man ihn auch am Abend und in der Dämmerung noch erkennen. Für Personen die tagsüber nicht zu Hause sind und am Abend gerne noch auf dem Balkon oder der Terrasse sitzen, sind leuchtend gelbe und weiße Blüten besonders attraktiv.