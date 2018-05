Geld abheben und bezahlen im Ausland

Wenn man in einem Land mit Fremdwährung eine seiner Karten in den Automaten steckt, wird die Herkunft erkannt. Man tippt seine PIN und den Betrag ein, den man abheben möchte. Doch kurz bevor das Bargeld ausgezahlt wird, erscheint auf dem Display die Frage: „Betrag in Euro oder in Landeswährung abrechnen?“. Oftmals verspricht die Anzeige zudem einen „garantierten Wechselkurs“ oder „0 Prozent Kommission“. Doch die sofortige Umrechnung kann teuer werden.