Geldanlage an der Börse

Fonds funktionieren immer nach demselben Prinzip: Fondsgesellschaften gründen einen Fonds und verkaufen dessen Anteile an viele einzelne Sparer, deren Geld so in einem großen Topf landet. Kauft die Gesellschaft damit überwiegend Aktien, spricht man von einem Aktienfonds; fließt es in Anleihen, spricht man von einem Rentenfonds. Die Mischung aus beiden ist ein Mischfonds. Selbst kleine Anlagesummen lassen sich so aufteilen, was das Risiko senkt.