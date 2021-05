Gemüse-Kartoffelkroketten mit Zaziki

Gekochte Kartoffeln schälen, gut ausdämpfen lassen, durch die Kartoffelpresse drücken, Hartweizengrieß, Eigelbe und Kräuter zugeben und vermengen. Die in heißem Olivenöl kurz angeschwenkten fein gewürfelten Karotten, bunte Paprika, Buschbohnen, Kohlrabi zur Kartoffelmasse zufügen, mit unterheben, mit Chiliflocken, Kreuzkümmel, Kardamom, Curry, Salz und Pfeffer würzen und gut vermengen.



Aus der Masse kleine Rollen (Kroketten) formen, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in Semmelbrösel wenden, in heißem Olivenöl rundum goldgelb ausbacken, zur Seite stellen, mit Restwärme durchziehen lassen.



Quark mit griechischem Joghurt und Röllchen von Frühlingszwiebeln, fein gewürfeltem Knoblauch, klein gewürfelter Salatgurke, Streifen von Minze gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, in ein kleines Rex-Glas mit Deckel füllen. Körbchen mit Backpapier auslegen, Kroketten darin anrichten.