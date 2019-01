Gemüse-Kartoffelkroketten auf feurigem Tomatenkompott

Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, ausdämpfen lassen und schälen. Diese dann durch die Kartoffelpresse drücken. Alle angeschwitzten Zwiebel- und Gemüsel-Würfel zufügen, gehackte Kräuter zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, etwas Kurkuma zufügen und alles gut vermengen. Von der Masse Kroketten formen, in zerdrückten Cornflakes wenden und in heißem Olivenöl rundum sanft braten. Zitronenmelisse zum Aromatisieren zugeben.



Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Tomatenwürfel und in Röllchen geschnittene Frühlingszwiebel zugeben. Ahornsirup und Balsamicosirup zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann Chiliflocken, Ingwerpulver und geschnittenen Zitronenthymian hinzufügen. Alles als Bett auf einem flachen Teller anrichten. Gemüsekroketten daraufsetzen und mit Zitronenthymian garnieren.