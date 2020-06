Gemüse „en Papillote“

Die Butter in der Küchenmaschine (oder mit dem Rührgerät) so lange aufschlagen, bis sie heller wird („weißschlagen“), dabei salzen. Die Butter nun dreiteilen.

Für die Kräuterbutter die Stiele der Kräuter mit ein wenig geschmolzener Butter pürieren, um die Butter grün zu färben, den Rest fein hacken und zugeben.

Für die Lavendelbutter Lavendelblüten, Honig und den Pfeffer zugeben.

Für die Tomatenbutter Tomatenmark und feingeschnittenen Basilikum zugeben.

Die Buttermischungen in kleine Gefäße oder Förmchen abfüllen - oder in Backpapier zu Rollen formen und kühlen, damit sie wieder hart werden.