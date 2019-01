Gemüsechips – hausgemacht ist gesünder

Rote Bete, Karotte, Pastinake oder Süßkartoffel – diese Gemüsesorten sind im Supermarkt als Gemüsechips erhältlich. Viele Verbraucher kaufen sie als gesunde Alternative zu Kartoffelchips und glauben, weniger Salz und weniger Kalorien zu sich nehmen. Laut Stiftung Warentest können sie sich allerdings nicht als gesündere Alternative zu Kartoffelchips behaupten.



Insgesamt hat Stiftung Warentest 15 Gemüsechips-Mischungen beziehungsweise -Sorten überprüft. Nur drei der geprüften Produkte erhalten die Note „gut“: die Chips von Seeberger, Funny Frisch und Trafo. Sie überzeugten die Tester in puncto Sensorik, allen voran der Testsieger von Seeberger, dessen Chips kräftig aromatisch, kaum fettig und knusprig schmecken. Im Vergleich dazu schmecken viele der geprüften Sorten fettig, sind brandig im Geschmack und pappig in der Konsistenz.



Vier Produkte erhalten wegen kritischer Inhaltsstoffe sogar die Note „mangelhaft“, darunter die Gemüsechips der Netto-Hausmarke Clarkys, Svenska, Tyrrells und Tegut. Drei der Sorten sind laut Stiftung Warentest stark mit Acrylamid belastet, dessen krebserregende und erbgutschädigende Wirkung bereits in Tierversuchen nachgewiesen wurde. Die Rote-Bete-Chips von Tyrrells sind wiederum stark mit Nitrat belastet, aus dem im Körper Nitrit und dann Nitrosaminen entstehen können, die – wie in Tierversuchen festgestellt – krebserregend wirken können.