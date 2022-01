Brokkoliröschen vom Strunk lösen, nochmals durchschneiden und kalt abbrausen. Süßkartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Beides kurz in sprudelndem Salzwasser blanchieren, gut abtropfen lassen, dann in heißem Olivenöl angehen lassen, Röllchen von Frühlingszwiebel zugeben und mit anziehen lassen.



Nun Zwiebelwürfel, fein gehackten Knoblauch, fein gehackten Ingwer und Kurkuma unterheben und mit Gemüsebrühe angießen. Röllchen von Chilischote zugeben, mit Kokosmilch auffüllen. Abgekochte, abgeschüttete Linsen mit unterarbeiten, mit Salz und Curry würzen und dann cremig einkochen.



Tomaten halbieren, kurz in heißem Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen.

Linsencurry in tiefem Teller anrichten, Tomaten mit ansetzen, zum Schluss mit Chilifäden garnieren.