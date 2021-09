Gemüseknödel mit Kräuterricotta auf Pilzragout

Altbackene Brötchen würfeln, mit Eiern vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Heiße Milch darüber gießen, vermengen und anziehen lassen. Gemüsewürfel in heißem Olivenöl kurz anschwitzen, zur Knödelmasse geben und mit unterarbeiten. Die Masse circa sechs bis acht Minuten einziehen lassen und nochmals gut durchmengen.



Ricotta in eine Schüssel geben, Semmelbrösel, Parmesan, gehackte Petersilie und Schnittlauchröllchen zugeben. Alles gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Daraus vier kleine Knödel formen und die Ricottaknödel mit Semmelknödelmasse gut ummanteln. Anschließend die Knödel in sprudelndem Salzwasser einlegen und ziehen lassen, bis die Knödel obenauf schwimmen.



Champignons und Egerlinge mit Küchenkrepp gut abreiben, in Ecken schneiden und in heißem Olivenöl angehen lassen. Röllchen von Frühlingslauch zugeben und mit anschwenken. Schmand mit unterheben, etwas Gemüsebrühe zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas klein geschnittenen Rosmarin zufügen, alles gut durchschwenken und als Bett in tiefem Teller anrichten. Die Knödel daraufsetzen, mit gehackten Kräuter bestreuen und mit Rosmarinzweig garnieren.