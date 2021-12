Gemüsesalat vegetarisch

Für das Dressing Senf, Essig, Salz und Pfeffer in eine große Schüssel geben. Unter Rühren langsam die Öle einlaufen lassen, sodass eine leichte Bindung entsteht.



Den Brokkoli mundgerecht zerteilen. Ausreichend Salzwasser zum Kochen bringen und den Brokkoli zwei bis drei Minuten blanchieren. Dann in Eiswasser abschrecken, sodass die Farbe kräftig bleibt.



Die Karotten schälen, grob schneiden und in einer Pfanne mit wenig Öl glasieren. Hierbei mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen.



Auch Sellerie und Pastinake schälen und grob schneiden. Die Karotten in das Dressing geben und Sellerie sowie Pastinake nun in dieser Pfanne braten. Auch sie salzen und pfeffern. Die Zwiebel schälen und in feinen Ringen mit in die Pfanne geben. Mit Rotweinessig ablöschen und auch mit zum Dressing geben.



Die Ringelbeete in dünne Scheiben hobeln oder schneiden und im Bratensatz der Gemüse marinieren. Zusätzlich salzen, pfeffern und Zitronenabrieb sowie -saft hinzufügen. Ebenfalls mit in die Schüssel geben. Die Clementinen schälen und einen Moment in warmes Wasser legen. Dann lassen sich auch die feinen Häute ganz leicht mit einem Messer entfernen. Zusammen mit grob gehacktem Dill zu den übrigen Gemüsen geben und den Gemüsesalat gründlich marinieren.



Für die Bagelchips den Bagel in möglichst dünne Scheiben schneiden, besonders einfach geht das mit einer Brotmaschine. Leicht mit Olivenöl benetzen und Zwiebelpulver, Knoblauchpulver sowie getrockneten Dill darauf verteilen. Bei 170 Grad etwa fünf bis acht Minuten backen.



Nun den Gemüsesalat zusammen mit den Bagelchips anrichten, den Scamorza und etwas Meerrettich über den Salat hobeln und sofort servieren.