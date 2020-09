Gemüsestrudel auf Pilz-Kräuterragout

Zutaten (für vier Portionen)

200 g Strudelteig (Kühlregal/Tiefkühlware)

3 EL Olivenöl

100 g Karotten, in Streichholzstäbchen geschnitten

100 g Kohlrabi, in Streichholzstäbchen geschnitten

100 g Sellerie, in Streichholzstäbchen geschnitten

80 g Zwiebelstreifen

4 EL Gemüsebrühe

6 Salbeiblätter, in Streifen

Salz, Pfeffer

150 g Blattspinat, blanchiert





Für die Streichmasse

120 g Frischkäse (Knoblauch)

3 EL Sauerrahm

3 EL Milch

3 EL Kartoffelflocken

Salz, Pfeffer



Zum Einrollen

2 EL Butter

2 EL Semmelbrösel

2 Eigelb

2 EL Milch