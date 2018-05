Gemüsetortilla mit Manchego-Käse

Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden, in heißem Olivenöl gut anbraten und zur Seite stellen. Rote Zwiebeln schälen, Paprika säubern und beides in Streifen schneiden. Vom Sellerie die Fäden ziehen und in Stücke zerteilen. Frühlingszwiebeln säubern und in Röllchen schneiden. Alles Gemüse in heißem Olivenöl anschwenken und mit den vorbereiteten Kartoffeln und jungem Blattspinat gut vermengen. Chiasamen zugeben und mit unterziehen.



Eier aufschlagen und mit Sauerrahm, gehackten Kräutern und geschnittener roter Kresse gut verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.



Den Boden einer Obstkuchenform mit Backpapier auslegen. Kartoffel-Gemüsemasse einfüllen und gleichmäßig verteilen. Eimasse darüber geben, mit Manchego-Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 25 bis 30 Minuten garen, bis die Tortilla gut gestockt ist. Tortilla in der Form servieren und den Dip in einem Schälchen separat dazu servieren.