CAR-T-Zellen in der Krebstherapie

Weltweit sind bei Onkologen und Krebskranken große Hoffnungen mit der Weiterentwicklung von neuen Krebstherapien verknüpft. Therapien der ersten Generation mit Zellgiften (so genannte Chemotherapien) sind mit der Zerstörung von kranken und gesunden Zellen verbunden. Weiterentwicklungen in der zweiten Generation von Krebstherapien haben in der Regel eine Hemmung der Signalwirkung in den Tumorzellen bei unterschiedlichen Krebsarten zum Ziel.



Die Forschungen, Studienergebnisse und auch schon viele praktische Anwendungen der Krebstherapie in der dritten und aktuell auch vierten Generation verfolgen das Ziel, den Körper selbst im Kampf gegen den Krebs zu aktivieren. Bei einigen Krebserkrankungen sind solche immunonkologischen Behandlungen bereits mit großen Erfolgen verbunden.