Geräucherter Blumenkohl

Die Dosenwurst in eine Schüssel umfüllen und mit einer Gabel auflockern, dann mit Muskatnuss, Majoran und grobem Pfeffer stark würzen und groben Senf nach Geschmack unterrühren. Diese Mischung nun in das Loch des Blumenkohls füllen und nochmals etwa zehn Minuten wärmen und überbacken lassen. In einem Topf Butter aufschäumen, leicht bräunen lassen und anschließend die geriebenen Brötchen anrösten. Die gekochten Eier hacken (oder mit dem Eierschneider zerkleinern), zusammen mit der gehackten Petersilie (und nach Belieben ein paar Tomatenwürfeln) zugeben und würzen. Dann kann auch schon angerichtet werden. Den Blumenkohl am besten im Ganzen servieren und am Tisch zerlegen. Teile der Blätter und Stiele können mitgegessen werden. Die polnische Bröselbutter separat reichen.