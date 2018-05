Wer unwahre Tatsache über sich selbst liest, kann aktiv werden. Es gebe sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Handlungsmöglichkeiten gegen den Autor der unwahren Tatsachenbehauptung, sagt Christian Solmecke. Aus strafrechtlicher Sicht komme bei unwahren Tatsachenbehauptungen in Fällen, in denen auf eine konkrete Person Bezug genommen wird, eine Anzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung in Betracht. Dieser Weg stelle sich bisweilen als schwierig dar, weil es bei der Polizei für die weiteren Ermittlungen nicht selten an Kapazitäten, vor allem aber an notwendigem technischen Know-How fehle, insbesondere bezüglich der zuverlässigen Identifizierung eines Täters, sagt Solmecke.