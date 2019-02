Nach der Germania-Pleite

In der Nacht zu Dienstag verkündete die Germania das Aus. Die Insolvenz begründete das Unternehmen mit massiv gestiegenen Kerosinpreisen. In Deutschland bediente die Airline auch kleinere Flughäfen wie Erfurt, Bremen, Dresden oder Münster/Osnabrück. Neben den klassischen Urlaubsregionen wie die Kanaren oder Balearen steuerte die Germania auch exotischere Zielen wie Erbil, Teheran oder Beirut an.

60.000 Reisende sollen alleine in den nächsten zwei Wochen betroffen sein – wer sein Ticket direkt bei der Germania gekauft hat, bleibt vermutlich auf den Kosten sitzen. Die Zukunft der knapp 1700 Mitarbeiter ist ungewiss.