Geschichteter Apfelkuchen mit Zucchini

Um die Apfelfüllung zuzubereiten, werden das Puddingpulver, das Vanillepulver und 50 ml des Cidre vermischt. Die restlichen 700 ml des Cidre in einem großen Topf aufkochen und den Pudding fertig kochen. Die gewürfelten Äpfel unter den Pudding mischen. Danach die Pudding-Apfel-Masse auf den fertig gebackenen Rührteig geben und alles zusammen bei 180 Grad für weitere 30 bis 40 Minuten backen. Den Kuchen zum Abkühlen in der Form lassen, mit einem Tuch abdecken und am besten über Nacht komplett auskühlen lassen.