Für die Spätzle aus Mehl, Eier, etwas Öl und Wasser einen zähflüssigen Teig herstellen und so lange schlagen, bis er Blasen wirft. Mit einem Spätzlehobel oder Lochsieb den Teig in sprudelndes Salzwasser einstreichen, Spätzle kurz aufwallen lassen, mit Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen und in aufgeschäumter Butter. Kurz anschwenken, gehackte Walnüsse zugeben, mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Spätzle in einem extra Schälchen anrichten, geschnetzelte Rehkeule mit Birnen in tiefem Teller anrichten, mit Thymian garnieren.