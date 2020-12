Geschnetzeltes von der Hirschkeule

Schwarzwurzeln mit Handschuh schälen, in kleine Stücke schneiden. Kürbis in kleine Stücke schneiden, Brokkoliröschen abschneiden. Alle drei Gemüsesorten kurz blanchieren. Egerlinge säubern, in Ecken zerteilen, mit dem Gemüse in heißem Öl kurz angehen lassen. Wildfond erhitzen, mit etwas Maismehl andicken, zum Gemüse geben.



Kleine Nuss von der Hirschkeule in Blättchen schneiden, in heißem Olivenöl nur ganz kurz anbraten, zum Gemüse geben, kurz durchschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen. Cranberries in eine heiße Pfanne geben, mit Zitronensaft angießen, mit braunem Zucker bestreuen, leicht karamellisieren lassen.



Geschnetzeltes in einem tiefen Teller anrichten, Cranberries darüber streuen, mit Minzekrönchen garnieren.