Geschnetzeltes von der Lammhüfte

Lammhüfte in Streifen zerteilen, mit fein gewürfeltem Knoblauch, gerebeltem Thymian, Chiliflocken, etwas Olivenöl vermengen, abgedeckt im Kühlschrank einziehen lassen.



Champignons mit Küchenkrepp abreiben, in Scheiben schneiden, Zucchini säubern, in Stifte schneiden, Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. Zwiebeln in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, Lammfleisch mit den Ingredienzien zugeben und mit angehen lassen. Champignons zugeben, mit anbraten, danach Zucchinistifte zufügen, mit anschwenken, mit leicht gebundenem Lammfond, angießen, nachwürzen, mit saurer Sahne verfeinern.



Kardamomkapseln aufdrücken, Samen herausnehmen, Langkornreis im Verhältnis 1:3 mit Kardamomsamen auf den Punkt kochen, mit frischem, gehackten Ingwer, frisch gehacktem Kurkuma, Salz und Pfeffer würzen, in Tassen abfüllen, auf Teller mittig stürzen, Geschnetzeltes rundum mit anrichten, kleine angebratene Kirschtomaten mit ansetzen.