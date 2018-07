Gesetzliche Krankenversicherung für Rentner

Alle, die sich in der zweiten Lebensarbeitshälfte selbständig machen und als freiwilliges Mitglied in der GKV bleiben, haben zwar höhere Beiträge während der Erwerbszeit, sind als Rentner dann aber pflichtversichert, was ein großer Vorteil sein kann. Selbstständige, die in die Private Krankenversicherung wechseln wollen, sollten dies berücksichtigen.