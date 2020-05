Gesichtslähmung

Wenn innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach Auftreten der Fazialisparese keine maßgebliche Besserung eintritt, sollte eine Operation zur Funktionsverbesserung angewandt werden, so Privatdozent Dr. Andreas Kehrer. Denn eine maßgebliche Funktionsverbesserung ist nach über sechs Monaten sehr unwahrscheinlich. Außerdem ist zu diesem Zeitpunkt die mimische Muskulatur noch kräftig und intakt. Ihr fehlt lediglich als Impulsgeber der Nerv – vereinfacht ausgedrückt „fließt kein oder zu wenig Strom“ zu den Muskeln.



Durch eine Nerventransplantation und Nervenumlagerung können Impulse von anderen Gesichtsnerven zur gelähmten Muskulatur umgeleitet werden. Bei der Operation werden deshalb Hautnerven aus dem Unterschenkel entnommen und an Unteräste des gesunden Nervens der funktionsfähigen Gesichtshälfte angeschlossen. Entlang dieser Nerventrassen wachsen nun neue Nervenfasern. Durch diese Ersatznerven werden nun Impulse aus der gesunden Seite in die gelähmte Gesichtshälfte übergeleitet und steuern dort die noch vorhandene mimische Muskulatur an. Sichtbare Narben im Gesicht verbleiben nicht, da die Schnittführung ähnlich wie bei einem Facelift gewählt wird.