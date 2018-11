„Gesund ist, was zu mir passt und das kann sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass die Lebensmittel gut vertragen werden. Bin ich gesund und leistungsfähig, habe nicht häufig Infekte, funktioniert die Verdauung, die Haut sieht gut aus und ich halte mein Normalgewicht, so sind das alles Indikatoren, die dafür sprechen, dass ich mich gesund ernähre“, erklärt Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein. Sie empfiehlt, auf seinen Körper zu vertrauen und sich nicht verrückt machen zu lassen. Ihr Tipp: Nicht zu einseitig zu essen, sondern frisch und bunt, damit alle Nährstoffe im Essen vertreten sind. Derzeit angesagt sind sogenannte Buddha Bowls in denen verschiedenste Zutaten zusammengestellt werden, möglichst mit allem was unser Körper braucht – also Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Brigitte Bäuerlein hat Rezeptvorschläge.