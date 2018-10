Abszess im Gehirn

Liegt eine Auffälligkeit vor, beginnt die Differentialdiagnose, also die Suche nach möglichen Ursachen. So kann hinter der Auffälligkeit auf dem CT- oder MRT-Bild ein im Gehirn gewachsener Tumor stecken, entweder ein langsam wachsender, gutartiger Tumor oder ein schnell wachsender, bösartiger Tumor, beispielsweise ein Glioblastom. Eine andere Möglichkeit ist eine Metastase, die ein bösartiger Tumor gestreut hat. Nur in sehr seltenen Fällen handelt es sich bei der sichtbaren Veränderung um einen Abszess.