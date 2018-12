Frauenherzen ticken anders

Sind Herzkranzgefäße verengt, kann sie der Kardiologe direkt bei der Untersuchung weiten und, wenn nötig, einen “Stent” setzen. Das ist ein kleines Metallröhrchen, welches an der zuvor verengten Stelle ins Gefäß gesetzt wird, so dass in Zukunft das Blut wieder ungehindert fließen kann und das Herz ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Sind die Herzkranzgefäße stark verengt oder liegen die Verengungen an anatomisch ungünstigen Stellen, muss in einer OP ein Bypass gelegt werden - eine sogenannte Umgehung: Das Blut fließt danach nicht mehr durch das beschädigte Herzgefäß, sondern durch die neue Umgehung. Das Herz wird wieder ausreichend mit Sauerstoff versorgt.