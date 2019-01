Herzschwäche? Das können Sie tun!

Bei einer Herzschwäche, medizinisch Herzinsuffizienz, ist das Herz nicht mehr in der Lage, ausreichend Blut in den Körperkreislauf zu pumpen. In der Folge werden Organe und Körpergewebe immer schlechter mit Blut und Sauerstoff versorgt. Unbehandelt kann eine Herzinsuffizienz tödlich enden. Die Therapie der Ursache, der Grunderkrankung, ist die beste Strategie gegen die Herzschwäche. Ein Fortschreiten kann dadurch meist verlangsamt werden. Mediziner unterscheiden die akute und die chronische Form.